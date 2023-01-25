Развитие молодёжной политики в вузах обсудили на Совете ректоров в Пскове

16:52, 25 января 2023, ПАИ

В ПсковГУ начал работу новый зал Учёного совета, где состоялось расширенное заседание Совета ректоров Псковской области, посвящённое развитию молодёжной политики в вузах региона в рамках Года педагога и наставника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с приветственным словом, отдельно отметив активность студентов и молодёжи в добровольческой сфере деятельности.

Председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Любовь Духанина отметила, что в прошлом году ПсковГУ стал единственным университетом, который по направлению будущих педагогов вошел в национальный проект с сопряжением государственной итоговой аттестации и профессионального экзамена.

«Вошли быстро, профессионально, очень быстро обеспечили необходимую инфраструктуру, а это не только аудитория, компьютеры, а самое главное – подготовка экспертов, специалистов. И я хочу сказать большое спасибо вам, Наталья Анатольевна, вашей команде и, конечно, студентам, которые просто рискнули и сказали: «Да, мы идем и будем сдавать – нас хорошо учили, нас хорошо подготовили», - сказала Духанина.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников посетил интерактивные молодёжные площадки ПсковГУ.