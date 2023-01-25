Губернатору Псковской области представили концепцию сквера ПсковГУ

17:00, 25 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках визита в Псковский государственный университет посетил выставку «Сквер ПсковГУ. Концепция реновации приуниверситетской территории», приуроченную к празднованию Дня студента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Руководителем проекта стал псковский архитектор Сергей Станкевич, а куратором от ПсковГУ – Александра Рычкова. Концепция разработана четверокурсниками вуза.

В сквере предлагается создать многофункциональное открытое пространство, которое будет разделено на три крупные функциональные зоны и организовано в единую схему движения от Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства к основному зданию университета и «Точке кипения».

Все площадки предполагают различные варианты использования в зависимости от целей и климатических условий.

Разработчики проекта отметили, что концепция развивает тему российско-белорусского сотрудничества, инженерных наук, связей между университетом и профессиональными сообществами города.

В планах авторов - создание навигации и графических решений для сквера, разработка конструктива отдельных малых архитектурных форм, подсчёт стоимости. Также возможна разработка аудиоэкскурсии, с помощью которой можно познакомиться с историей взаимоотношений и сотрудничества России и Белоруссии.