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Общество

Плюсовая температура и снег ожидаются в Псковской области 26 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 января, сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем прогнозируют умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. На дорогах образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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