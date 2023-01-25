Плюсовая температура и снег ожидаются в Псковской области 26 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 января, сообщает Псковский гидрометцентр.
Днем прогнозируют умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. На дорогах образуется гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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