«Экопром» прокомментировал возможное введение оплаты услуг ЖКХ по одной квитанции

22:05, 25 января 2023, ПАИ

Необходимо разъединять два понятия – единый платёжный документ и объединённый платёжный документ, объяснила заместитель директора филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева на круглом строле в медиацентре ПАИ. На встрече обсуждали возможное введение оплаты услуг ЖКХ по одной квитанции.

«Необходимо разъединять два понятия — ЕПД и ОПД. Это два совершенно разных документа», — обратила внимание Марина Мезенцева.

«Первое, что мы видим в квитанции, — номер лицевого счёта. Если мы говорим про ЕПД, то у него должен быть единый лицевой счёт. Дальше вопрос: к чему мы делаем привязку — либо к адресу, значит, тогда все ресурсники и коммунальные службы должны быть привязаны к этому адресу. Соответственно, вся база должна быть подтянута к единому лицевому счёту», — сказала Марина Мезенцева.

Она дополнила, что при таком случае базы всех управляющих компаний и ресурсников должны «перелиться» в некую структуру.

«Это всё войдёт в состав расходов агентского договора с последующим включением таковых в тариф предприятия. Соответственно, оплата всех расходов будет за счёт абонентов — потребителей услуг», — продолжила Марина Мезенцева.

«Экопром» на сегодняшний день совместно с Псковскими коммунальными системами работают и находятся в объединённом платёжном документе. И мы этим очень довольны», — рассказала заместитель директора филиала ООО «Экопром».