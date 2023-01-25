Первенство Псковской области по боксу пройдёт 27-29 января

17:59, 25 января 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по боксу и XXII традиционный турнир, посвященный памяти погибших при защите Родины воинов-земляков, пройдут в Пустошке с 27 по 29 января. Об этом сообщается в группе «Псковская областная федерация бокса» в соцсети «ВКонтакте».

В первенстве примут участие юноши и девушки 2007-2008, 2009-2010 годов рождения, а в областном турнире - спортсмены 2011-2012, 2013-2014 годов рождения.

Мероприятие состоится в районном центре досуга.