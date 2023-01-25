Нулевую ставку НДС для электричек сохранят до 2035 года

19:17, 25 января 2023, ПАИ

Одобрили федеральный закон о продлении до 1 января 2035 года применения нулевой ставки НДС при оказании услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом. Об этом сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

«Данная мера позволяет сократить суммы субсидирования из бюджетов регионов расходов перевозчиков, а перевозчикам — расходы на пригородные перевозки и, что очень важно, сохранить доступную стоимость проезда на пригородных поездах для пассажиров», — отметила сенатор.

Кроме того, Елена Бибикова подчеркнула, что продление указанной ставки НДС также необходимо для заключения договоров финансового лизинга, учитывающего срок действия налоговой ставки и предусматривающего срок действия договоров до 15 лет при их заключении с перевозчиками при формировании парка подвижного состава.