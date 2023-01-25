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Общество

«Ленфильм» запускает вторую лабораторию «Ленфильм-дебют»

«Ленфильм-дебют» объявляет о начале приёма заявок на участие в новом сезоне лаборатории. Десять дебютантов под руководством профессионалов индустрии смогут доработать свои сценарии до готовых к запуску проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Ленфильма».

Учебные очные сессии лаборатории будут проходить с июня по декабрь 2023 года в Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм». 

Стать участниками смогут начинающие режиссёры и сценаристы со всей России, прошедшие предварительный конкурсный отбор. К рассмотрению принимаются сценарии дебютных полнометражных художественных фильмов. 

Условия участия

Команда проекта – это режиссёр и автор сценария (или только режиссёр, если сценарий написан им самостоятельно). Заявку подаёт режиссёр, который должен быть дебютантом в полном метре, однако уже имеет одну законченную киноработу (короткометражка, веб-сериал, документальный фильм). 

Заявка включает: 

– творческую биографию в произвольной форме, 

– синопсис фильма, 

– сценарий фильма, 

– режиссёрскую экспликацию, 

– мотивационное письмо, 

– портфолио: одну законченную киноработу режиссёра (короткий метр, веб-сериал, документальный фильм). 

Подача заявок и регламент — на сайте lenfilm-debut.ru (важно внимательно ознакомиться со всеми условиями). Приём заявок заканчивается 20 марта. В апреле будет объявлен шорт-лист из 30 проектов. Финальный список участников появится в мае. 

Старт учебного курса запланирован на июнь 2023 года. Так же, как и в прошлом году, состоятся три очные сессии в Санкт-Петербурге на легендарной киностудии «Ленфильм». Среди лекторов, с которыми встретятся дебютанты, — Марина Разбежкина, Андрей Апостолов, Всеволод Коршунов, Анна Гудкова, Ольга Хлебникова, Александр Симонов. Также кураторы лаборатории расскажут о своём опыте работы в кинематографе. 

Задача лаборатории – не только помочь доработать сценарий дебютного фильма, но и дать возможность молодым режиссёрам и сценаристам узнать, как устроена киноиндустрия. 

Каждый из десяти дебютантов – участников лаборатории получит своего персонального куратора, с которым он будет работать над сценарием в индивидуальном порядке. Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия «Ленфильм» отберёт для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ.

В команде кураторов этого года Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Руководитель второй лаборатории «Ленфильм-дебют» – Александра Васнецова, мастер курса прошлого года. В этом году Александра вновь выступит и в качестве мастера совместно с кинокритиком, редактором и историком кино Николаем Корнацким.

Обучение будет проводиться на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания иногородних студентов на время очных сессий. 

«Лаборатория – это отличный способ открыть новые имена, а индустрия всегда нуждается в уникальных авторских голосах. Поддержка дебютного кино остаётся одним из приоритетных направлений деятельности «Ленфильма». Мы довольны результатами первого сезона лаборатории и в целом сохраняем тот же формат. Мы очень ждём участников из всех уголков страны, уверен, что в этом году мы увидим их в нашей лаборатории», – сообщил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

«В этом году нам хотелось бы видеть в конкурсе и жанровые проекты. Это может быть и комедия, и триллер, или, например, вестерн, или мюзикл. Ведь рассказать о себе (а дебют – это почти всегда что-то очень личное) можно в любом жанре. Условие только одно – это должен быть оригинальный проект, которым по-настоящему горит автор. Для нас действительно важно, чтобы новые проекты лаборатории продолжали и развивали гуманистические традиции ленинградской школы, которая ассоциируется с именами Алексея Германа, Динары Асановой, Ильи Авербаха и многих других режиссёров», — отметил главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.  

«Никто не напишет за вас сценарий и не снимет за вас фильм. Лаборатория – это место, где можно задать вопросы опытным профессионалам, которые снимают кино здесь и сейчас, и обсудить свою работу с товарищами. Кураторы сами когда-то были дебютантами, и поэтому их советы помогут избежать хотя бы части типичных ошибок. Лаборатория предполагает демократичное пространство общения, и её идеальным итогом станет не только десять готовых к питчингу проектов, но и возникновение сообщества единомышленников», — считает  руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют» Александра Васнецова.

Организаторы лаборатории «Ленфильм-дебют» – киностудия «Ленфильм» в партнёрстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.

Более подробная информация доступна на сайте lenfilm-debut.ru 
и в официальном телеграм-канале t.me/lenfilm_debut. 

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