В России замедлилась годовая инфляция

20:23, 25 января 2023, ПАИ

Инфляция в России в годовом выражении на 23 января замедлилась до 11,49 с 11,57 % на 16 января, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«На неделе с 17 по 23 января 2023 года инфляция замедлилась (0,14 после 0,15 % неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила снижаться до 11,49 % год к году c 11,57 % неделей ранее», — приводят фрагмент из документы РИА Новости.

Как отмечается в документе, сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров, в основном за счёт снижения цен на электро- и бытовые приборы.

«На продовольственные товары рост цен ускорился (+0,27 %) при повышении темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе услуг инфляция возобновилась (+0,13 %) преимущественно за счёт роста цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги санаториев)», — поясняется в документе.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5 %. При этом, как говорил ранее в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году.

