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Общество

Георгий Василевич поблагодарил студентов за помощь музею-заповеднику «Михайловское»

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сегодня, 25 января, провёл встречу с учащимися высших и средних учебных заведений Псковской области. Поводом для разговора стал Татьянин день, который вот уже более двух с половиной столетий отмечается как День российского студенчества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника.

Студенты Псковского государственного университета, Псковского филиала Российской международной академии туризма, учащиеся Псковского политехнического колледжа и старшеклассники из школы № 47 — участники программы «Волонтёры гостеприимства» собрались в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.  

Поздравив молодых людей с их праздником, Георгий Николаевич рассказал им о Пушкинском заповеднике, который, по его словам, не просто литература, а ещё и ежедневная работа с людьми, научные исследования, работа с парками, техникой и инженерно-техническими сооружениями. Георгий Василевич отметил, что музей — место, где можно реализовать любой потенциал, добавив, что сейчас музей как никогда нуждается в молодых кадрах, новых темах и свежем взгляде на устоявшиеся, казалось бы, понятия и образы.

Поблагодарив студентов за ту помощь, которую многие из них уже оказали «Михайловскому», его руководитель пригласил молодёжь к дальнейшему обоюдовыгодному сотрудничеству. Участники разговора, в свою очередь, выдвинули свои конкретные предложения о возможной совместной работе.  

Участникам презентовали видеоролик о псковских пушкинских местах. Также они смогли узнать о впечатлениях своих сверстников, побывавших в «Михайловском» в 2022 году в рамках проекта «Пушкин и его друзья» по «Пушкинской карте». Кроме того, молодые люди стали первыми гостями выставки «Дороги Пушкина», которую сегодня открыл в ПОУНБ музей-заповедник.

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