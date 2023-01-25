В России сформируют единое электронное пространство

23:02, 25 января 2023, ПАИ

Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован в среду, 25 января.

«Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания», — говорится в документе.

Также в стране планируют сформировать безопасную информационную среду через популяризацию информационных ресурсов, через которые распространяется достоверная информация.