Студенты ПсковГУ взяли интервью у Бориса Елкина
Интервью с главой Пскова Борисом Елкиным записали члены студенческого медиа Псковского госуниверситета ТОЛК. Видео опубликовано в группе объединения.
Главный редактор проекта Дарья Шумаркина спросила у Бориса Елкина, чем отличается должность главы города от губернаторской, что нужно сделать человеку, чтобы в 30 лет оказаться на посту главы города, тяжело ли ему было адаптироваться в Telegram после запрета ряда соцсетей и многое другое.
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