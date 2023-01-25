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Общество

Студенты ПсковГУ взяли интервью у Бориса Елкина

Интервью с главой Пскова Борисом Елкиным записали члены студенческого медиа Псковского госуниверситета ТОЛК. Видео опубликовано в группе объединения.

Главный редактор проекта Дарья Шумаркина спросила у Бориса Елкина, чем отличается должность главы города от губернаторской, что нужно сделать человеку, чтобы в 30 лет оказаться на посту главы города, тяжело ли ему было адаптироваться в Telegram после запрета ряда соцсетей и многое другое.

 

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