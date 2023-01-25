Российского журналиста Андрея Норкина удивил культурный уровень псковичей

23:35, 25 января 2023, ПАИ

На выступление российского журналиста, телеведущего Андрея Норкина, которое пройдёт в Пскове 4 февраля, уже раскупили все билеты. Об этом медиаменеджер рассказал сегодня, 25 января, в программе «Место встречи» на телеканале НТВ.

Андрей Норкин поблагодарил псковичей за проявленное внимание и отметил, что не помнит, чтобы где-то так быстро раскупали билеты на его концерты. «С одной стороны, я очень признателен жителям Пскова, потому что никогда такого не было, что за 1,5 недели до концертов билетов уже нет. Я постараюсь вас не разочаровать, спасибо. С другой стороны... кто не попал — альтернатива, если можно это считать альтернативой, — Петербург 19 марта. Всё-таки это относительно близко к Пскову», — отметил он.

Андрей Норкин — известный российский журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Обладатель и многократный номинант главных профессиональных премий ТЭФИ и «Радиомания». Автор книг «Армейские байки»​ и​ «От НТВ до НТВ». Концертная программа популярного телеведущего «Другой формат» пройдёт в Доме офицеров Пскова 4 февраля.