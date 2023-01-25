Онлайн-лекцию о Солнечной системе проведёт директор псковского планетария
28 января в 10:00 председатель псковского отделения Русского космического общества (РКО), директор псковского планетария проведёт онлайн-лекцию о Солнечной системе. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «АстроПсков».
Лекция будет проходить в режиме реального времени на сетевой платформе РКО.
Для всех зарегистрированных в системе во время вебинара будет доступен чат, где можно будет задать вопросы докладчику и участвовать в дискуссии. Регистрация в левом нижнем углу платформы. Для незарегистрированных пользователей доступен только просмотр.
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