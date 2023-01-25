Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

08:34, 26 января 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в перспективе возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, пишет ТАСС.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», - ответил президент на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

«Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим», - пообещал Путин При этом он отметил, что не все зависит от желания властей. «Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», - сказал он.

По словам Путина, Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», - подытожил глава государства, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.