Двое из трёх родителей подростков в Пскове выступают за упрощение их трудоустройства

08:53, 26 января 2023, ПАИ

Двое из трёх родителей подростков в Пскове выступают за упрощение их трудоустройства, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних, — если он будет принят, то для заключения трудового договора с подростками от 14 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки. Каждый второй пскович (50%) поддерживает эту идею: по мнению опрошенных, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать, тогда как лишние бюрократические процедуры усложняют их трудоустройство. Каждый четвертый (25%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом.

Сторонников упрощения процедуры подросткового трудоустройства больше среди горожан старше 45 лет (56%).



Еще активнее поддерживают законопроект родители подростков: 63% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет необходимости («Согласия родителей достаточно»). При этом о наличии у их ребенка опыта подработки рассказали 21% родителей: 9% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (дети работали в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), еще 12% — неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами и проч.).



Опрос представителей работодателей показал, что большинство не принимает на работу несовершеннолетних (80%). Трудоустраивают подростков лишь 3% компаний, еще 12% берут их только на стажировку.