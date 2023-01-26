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Общество

Владельцев 8,5 миллионов рублей ищут в Пскове через суд

В Псковский городской суд Псковской области поступило заявление межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях о признании  3 234 433, 90 рублей бесхозяйным имуществом и признании права собственности на эти деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 27 февраля в 14:30 в помещении Псковского городского суда по адресу: г. Псков, ул. Петровская, д. 24, каб. 13 (1 этаж).

Также поступило заявление о признании 1 978 550, 89 рублей бесхозяйным имуществом и признании права собственности на эти деньги. 

Судебное заседание назначено на 27 февраля, и состоится в 15:30.

Еще одно заявление от ведомства поступило относительно средств в размере 1 469 544, 40 рублей. Судебное заседание назначено на 27 февраля 15:10.

И еще одно заявление суд принял относительно 1 875 762, 72 руб. Заседание состоится в 14:50.

Заинтересованным, которые считают себя собственниками этих денег либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в УМВД России по Псковской области (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления.

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