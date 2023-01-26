Мокрый снег и ноль градусов ожидаются в Пскове
26 января в Псковской области ожидается облачная погода. Днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, по северу области умеренные. По югу области без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью на большей части территории - мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер днем южных направлений, ночью северных, умеренный.
Температура днем -2...+3, ночью 0...-5.
В Пскове осадки в виде мокрого снега, ночью переходящего в снег. Температура днем 0...+1, ночью 0...-2. В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью - снег. Температура днем 0...+1, ночью -1...-3.
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