Мокрый снег и ноль градусов ожидаются в Пскове

09:07, 26 января 2023, ПАИ

26 января в Псковской области ожидается облачная погода. Днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, по северу области умеренные. По югу области без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью на большей части территории - мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер днем южных направлений, ночью северных, умеренный.

Температура днем -2...+3, ночью 0...-5.

В Пскове осадки в виде мокрого снега, ночью переходящего в снег. Температура днем 0...+1, ночью 0...-2. В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью - снег. Температура днем 0...+1, ночью -1...-3.