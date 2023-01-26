Детскую площадку в Финском парке Пскова полностью обновят в этом году

09:19, 26 января 2023, ПАИ

Детскую площадку в Финском парке Пскова полностью обновят в этом году, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Здесь будет установлена новая детская площадка, поделенная на зоны для детей разных возрастов. Для детей постарше появится большой игровой комплекс, качели и спортивная зона. Для малышей – игровой и гимнастический комплексы поменьше, качели, качалки и песочный дворик.

На обеих запланирована установка лавочек и урн, а также устройство травмобезопасного резинового покрытия. Цветовая гамма будет спокойной и гармоничной.

«Срок установки – до конца мая. Но подрядчик начнет монтаж, как только позволит погода. Элементы существующей площадки, пригодные для использования, перенесем в другое место», – уточнил Борис Елкин, отметив, что работы поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.