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Культура

Проект «Детская филармония» обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная старту проекта «Детская филармония», проходит в медиацентре ПАИ.

Кто возглавит Детскую филармонию Псковской области, в чем актуальность проекта, чем обогатятся культурные учреждения региона от реализации проекта, что проект даст юным дарованиям региона.

На эти и другие вопросы ответят организаторы и участники проекта: директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок, первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, заведующая Центром непрерывного образования в сфере культуры и образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анжелика Романюк, артист, солист-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова, артист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрий Жданов.

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