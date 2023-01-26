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Общество

Кафе откроют в феврале на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Фото Арсения Тимашова

Кафе-столовая откроется на псковском стадионе «Машиностроитель» 1 февраля. Об этом сообщает интернет-газета «Псковская правда» со ссылкой на директора стадиона Ольгу Черкасову. 

В заведении уже оборудованы кухня и зал, рассчитанный на 60 посадочных мест. После открытия посетителям будут предлагать завтрак, обед и ужин: всю еду будут готовить здесь же. Руководители кафе-столовой рассчитывают, что в среднем за обед псковичам придётся отдавать не более 180 рублей. 

Ольга Черкасова сообщила, что в кафе-столовой будут готовить не только основные блюда, но и различную выпечку. Объяснила она это тем, что в вечернее время на стадион приезжают псковичи, которые привозят своих детей на тренировки в спортивные секции. 

«Они едут сразу после работы и могли бы у нас попить чая или кофе с выпечкой, перекусить. При этом кафе расположено на втором этаже, и родители, которые, например, привезли ребенка на тренировку по футболу, смогут через панорамные окна наблюдать за ним», – поделилась директор «Машиностроителя».

Ольга Черкасова рассказала, что на стадионе в течение года планируется много различных спортивных соревнований. Их участники и зрители, как ожидается, будут часто посещать кафе. Также она добавила, что в столовой смогут завтракать постояльцы гостиницы и сотрудники различных компаний, расположенных рядом. 

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