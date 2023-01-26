Спектакли Псковского театра кукол обсудят на «Серебряном дожде»

11:35, 26 января 2023, ПАИ

Директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (FM 88.3) сегодня, 26 января, в 14:00.

Темы для обсуждения:

- «18+»: правда ли, что театр кукол только для детей?

- Большие гастроли: где можно увидеть спектакли Псковского театра кукол?

- Как раньше: почему «Петрушка» до сих пор в репертуаре театра?

- Как горячие пирожки: легко ли заполучить билет на представление?

- Без рецензий: как в театре кукол понимают, что спектакль прошёл успешно?

- Юбилейчик: сколько на самом деле лет Псковскому театру кукол?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».