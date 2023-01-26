Более 20 новых ФАПов построили в Псковской области за год

12:07, 26 января 2023, ПАИ

22 модульных ФАПа построили в Псковской области за 2022 год. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках парламентского часа перед сессией областного Собрания депутатов, на которой обсуждают работу ФАПов в регионе.

Вера Емельянова выступила с докладом о модернизации первичного звена здравоохранения и продаже лекарств через сеть сельских ФАПов. По её словам, в 2022 году было построено 22 модульных ФАПа, реконструировано еще 43 ФАПа, также в семи медицинских организациях прошел капремонт.

«Модернизация первичного звена здравоохранения - составная часть нацпроекта «Здравоохранение». Она нацелена на повышение качества и доступности медпомощи, обеспечение кадрового потенциала, чтобы граждане могли получить медпомощь как можно ближе к месту проживания. Программа рассчитана до 2025 года», - отметила Вера Емельянова.

Она обратила внимание, что речь, в частности, идет о строительстве новых ФАПов, в том числе модульных, ремонте, переоснащении и дооснащении оборудованием уже существующих.

«В прошлом году 200 единиц оборудования поставлено в медорганизации региона, в том числе рентген-аппараты и флюорографы. Важнейшая задача - оснащение транспортом», - сказала заместитель губернатора Псковской области.