Более 30 ФАПов появится в Псковской области в этом году
Создание 34 модульных ФАПов запланировано в Псковской области на 2023 год, сообщила во время парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов первый заместитель губернатора Вера Емельянова, передает корреспондент ПАИ.
Помимо этого, планируется капитальный ремонт в 16 объектах здравоохранения, в том числе в стоматологической поликлинике Пскова и Псковской городской поликлинике. В Псковской межрайонной больнице обновят несколько отделений стационара.
Также планируется покупка медицинского вертолета. Продолжаются поставки медоборудования, отметила Вера Емельянова.
Что касается проблемных ФАПов, то сейчас, по словам Веры Емельяновой, идет претензионная работа. Подрядчик гарантирует сдать объекты в течение трех месяцев. К лету этого года работы должны быть завершены.
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