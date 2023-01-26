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Общество

Россельхозбанк направил более 1 млрд рублей на сезонные работы в Псковской области

Фото: комитет по сельскому хозяйству и государственному технадзору Псковской области

В 2022 году Россельхозбанк внес существенный вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса Псковской области: кредитный портфель АПК юридических лиц за год вырос на 22% и составил более 4 млрд рублей. При этом сезонные полевые работы в регионе банк профинансировал на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

«Россельхозбанк – опорный банк агропромышленного сектора страны. Мы прилагаем много усилий, чтобы аграрии Псковской области получали достаточное финансирование своей деятельности. Нам удалось в 2022 году обеспечить своевременное финансирование сезонных посевных работ в Псковской области – на эту статью банк выделил более 1 млрд рублей», – прокомментировал директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Кроме того, при поддержке Россельхозбанка в 2021 году был реализован один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов ОАО «Красное знамя» по строительству молочной фермы на 1800 голов фуражного стада в д. Насва Новосокольнического района. Также в 2022 году банк приступил к финансированию строительства роботизированного комплекса в деревне Ажово Псковского района ООО «ПсковАгроИнвест». Новые проекты позволят увеличить объемы производства молока и повлияют на развитие животноводства в Псковской области.

Помимо этого, Россельхозбанк активно развивает крупнейшую цифровую площадку «Свое Фермерство» для предприятий АПК и фермерских хозяйств, которая позволяет существенно улучшить бизнес за счет новых технологий. На платформе можно найти новых клиентов, купить товары для сельского хозяйства, попробовать цифровые сервисы и продукты для агробизнеса, подобрать сотрудников в сфере АПК, воспользоваться базой знаний или поделиться своим опытом в агросекторе. 

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