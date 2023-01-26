Сбербанк выдал кредит на строительство многоквартирного дома в Пскове

12:53, 26 января 2023, ПАИ

Сбербанк открыл кредитную линию ООО «Капитал Инвестстрой» на строительство многоквартирного жилого дома комфорткласса в деревне Борисовичи на улице Завеличенской, 26. Сумма финансирования первого этапа строительства составляет порядка 370 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк остаётся ключевым партнёром строительной отрасли в Псковской области. Мы рады начать сотрудничество с ООО «Капитал Инвестстрой» с проекта строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в благоустроенном районе города с развитой социальной инфраструктурой. Близость инженерно-лингвистической гимназии, крупных торговых центров Fjord Plaza, «Леруа Мерлен», «Лента», сети магазинов делает его особенно привлекательным», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Сотрудничество со Сбербанком, одним из ведущих банков России, позволяет нам получать проектное финансирование на взаимовыгодных условиях и поддерживать высокие темпы строительства жилого комплекса. Как застройщик, мы обеспечиваем соблюдение сроков и надлежащее качество строительства», - отметил директор ООО «Капитал Инвестстрой» Роман Александров.

Многоквартирный жилой дом на Завеличенской, 26 возводится по современной каркасно-монолитной технологии, обеспечивающей исключительные характеристики по прочности и долговечности домов, а также многообразие и гибкость планировочных решений. Качественные входные двери в подъезд и квартиру, система видеонаблюдения и установленные домофоны делают проживание безопасным, а авторское оформление мест общего пользования комфортным.

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