О мужской косметике поговорили в программе «Бизнес-ланч». Главное
Псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Владимир Харитонов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 9 июня.
Главное из эфира:
- раньше при выражении «мужская косметика» всех бросало в дрожь;
- сейчас мужчины начали очень активно ухаживать за собой;
- мужчины в 2025 году начали следить за кожей лица, активно использовать различные кремы, флюиды, патчи. Начали заботиться о том, как выглядят их руки, кожа головы под волосами, начали использовать скрабы;
- «Косметичка мужчины набивается, и в этом нет ничего плохого. Всё-таки приятно, когда видишь на улице человека и понимаешь, что ему 50–60 лет, а выглядит он гораздо моложе – спортивный, ухоженная кожа, от него приятно пахнет, с таким человеком приятно общаться. Очень здорово, что эта индустрия развивается»;
- ниша мужской косметики расширяется: этому свидетельствует количество открытых салонов красоты, активных клиентов и продажи на маркетплейсах;
- о возрастном цензе людей, которые используют мужскую косметику: «Наверное, в среднем это до 55 лет, но эта планка постоянно повышается»;
- Псковская область предрасположена к ведению бизнеса;
- гендерность средств или духов – это всё придумывают маркетологи. Если речь идёт о твёрдых стайлингах, таких, как пасты или помады для укладки, то тут либо продукт подходит, либо нет.
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