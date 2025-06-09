Плата за коммунальные услуги вырастет в России с июля

15:00, 09 июня 2025, ПАИ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут с 1 июля в среднем на 11,9 %, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Так, в нескольких регионах ожидается значительный рост тарифов – в Пермском крае (на 21,1 %), Архангельской области (на 20 %), Кемеровской области (на 19,8 %), Северной Осетии (на 19,1 %), Мордовии и Челябинской области (на 18 %), Дагестане и Татарстане (на 17,5 %).

В то же время в некоторых регионах рост тарифов будет минимальным – в Ненецком автономном округе (на 4 %), Чечне (на 5 %), Ингушетии (на 5,2 %), Кабардино-Балкарии (на 6 %).