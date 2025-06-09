Псковская область предрасположена к ведению бизнеса – предприниматель

17:30, 09 июня 2025, ПАИ

Псковская область предрасположена к ведению бизнеса, заявил псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Владимир Харитонов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июня.

«Регион наш очень предрасположен к ведению бизнеса в сфере производства. У нас максимально лояльное правительство и всякого рода поддержку можно получить, просто зайдя и поговорив. То есть максимально человеческие отношения, понятные и прозрачные», – отметил гость студии.

Он заметил, что видит очень мало бизнесов в сфере производства, которые каждый день пробуют, что-то делают, а у них всё равно не получается.

«Может быть, это я их не видел, а они есть. Но мне кажется, что сейчас в России и Псковском регионе настолько благоприятная среда для создания бизнеса, что если ты делаешь это хорошо, с любовью и самоотдачей, то ты в любом случае будешь востребован. Не факт, что ты станешь производителем уровня России, но то, что ты будешь заметен в регионе и что найдёшь свою аудиторию, это точно», – заключил Владимир Харитонов.