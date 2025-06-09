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Общество

Рост числа китайских автомобилей в России привёл к повышению цен на АИ-92

Рост цен на бензин марки АИ-92 зафиксирован в России. Одной из главных причин этого эксперты называют увеличение числа китайских автомобилей на дорогах страны. Об этом пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

По данным аналитиков, в 2024-2025 годах импорт легковых автомобилей из Китая вырос, что привело к дополнительной нагрузке на внутренний рынок бензина. Особенно заметен спрос на АИ-92, поскольку большинство китайских моделей рассчитаны на использование этого топлива. В результате оптовые цены на бензин начали расти, что уже отразилось и на розничных ценниках на АЗС.

Эксперты отмечают, что, помимо увеличения автопарка из КНР, на стоимость топлива также влияют сезонные факторы и ситуация на мировом рынке нефти. Однако именно рост числа китайских машин стал ключевым драйвером спроса на АИ-92.

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