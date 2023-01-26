Армен Мнацаканян предложил уменьшить число ФАПов, но повысить качество услуг

13:15, 26 января 2023, ПАИ

Вице-спикер Псковского Собрания депутатов Армен Мнацаканян предложил сократить число ФАПов с 386 до 250. С таким предложением он выступил на парламентском часе перед сессией областного парламента 26 января, передает корреспондент ПАИ.

«Но сделать это надо так, чтобы они не просто стояли, а на самом деле работали», - подчеркнул Армен Мнацаканян. Он отметил, что медработников в регионе не хватает и сами ФАПы распределены по территориям «бестолково».

«Несладкие конфеты» относительно работы ФАПов получаем от людей мы, депутаты. Так, может, нам вернуться в начало и исправить положение», - предложил Армен Мнацаканян.

Он также обратил внимание, что в больницах, особенно в Пскове, появилось чересчур много платных услуг. «Попрошу, чтобы платные услуги, которые внедряются, стоили посильно для нашего населения», - заключил парламентарий.