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Общество

Всероссийская конференция иммунологов пройдёт в Пушкинских Горах

13-я Всероссийская школа-конференция «Иммунология для врачей» пройдет в Псковской области. Специалисты в области здравоохранения и научной медицины из разных регионов России соберутся в Пушкинских Горах, чтобы обсудить актуальные вопросы клинической иммунологии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

С 29 января по 4 февраля с лекциями для участников конференции выступят специалисты ведущих исследовательских медицинских институтов, академий и университетов, всероссийских центров здоровья и других профессиональных и научных учреждений. Всего — более 30 лекторов. Запланированы также выступления нескольких десятков докладчиков.

Встречи пройдут в форматах научных заседаний, симпозиумов, семинаров, дискуссий и мастер-классов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российская Академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга и правительство Псковской области. Организационный комитет возглавляют академик РАН (Екатеринбург) Валерий Черешнев и академик РАН (Санкт-Петербург) Арег Тотолян.

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