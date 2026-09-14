Спрогнозировав аномальную зиму, синоптик рассказал о погоде на лето

10:35, 14 сентября 2026, ПАИ

Прохладное и дождливое лето прогнозируется в 2027 году в России из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«Если состоится рекорд Эль-Ниньо, то, по статистике, в 81 % случаев лето бывает прохладное и в 73 % – дождливое. Исходя из этой статистики, смею предположить, что следующее лето нас не побалует классным теплом, жаркой, солнечной погодой. Хотя всякое может быть», – рассказал Тишковец.

По его словам, лето 2027 года ожидается «похуже, чем лето минувшее».

Ранее синоптик сообщил, что грядущая зима в большей части России ожидается аномально тёплой и влажной. А начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда псковичам ждать включения отопления в домах. Подробнее читайте по ссылке.