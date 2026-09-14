«Школа будущих родителей»: как «Кванториум» помогает выбрать профессию будущего

10:32, 14 сентября 2026, ПАИ

Детский технопарк «Кванториум» в Великих Луках – это не просто кружки по интересам, а современная образовательная среда, где школьники от 10 до 18 лет бесплатно осваивают актуальные технические направления, работают с высокотехнологичным оборудованием и создают проекты, которые могут перерасти в собственный стартап. О том, какие направления открыты для ребят, чем «Кванториум» отличается от классического дополнительного образования и как попасть на обучение, в рамках проекта «Школа будущих родителей» рассказал руководитель детского технопарка в Великих Луках Артём Баринов.

В технопарке есть девять основных направлений, среди которых биоквантум с научными исследованиями, наноквантум с химическими экспериментами, хайтек-цех с лазерными и 3D-технологиями, робоквантум, промдизайн, аэроквантум с беспилотными системами, энерджи-квантум по альтернативной энергетике и IT-квантум для юных программистов. Дополнительно ребята могут изучать математику, квантовые шахматы и технический английский. В этом году также открывается лаборатория стартапов, где детские проекты смогут превратиться в реальный бизнес. Подробнее о каждом направлении, возрасте учащихся и как родителям записать в технопарк – в интервью.

Проект «Школа будущих родителей» направлен на информирование молодых семей о планировании, воспитании и рождении детей и о мерах социальной поддержки для семей с детьми.

В рамках реализации программы на сайте ПАИ выйдет серия интервью с ведущими экспертами, в том числе с врачами и педагогами, о планировании, рождении, воспитании и образовании детей, а также о возможностях и перспективах для семей с детьми, об их социальной и иной поддержке, юридических нюансах в области семейного права.