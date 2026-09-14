В храме Воскресения Христова в Пскове установлен новый иконостас

10:06, 14 сентября 2026, ПАИ

В храме Воскресения Христова (со Стадища) в Пскове завершена установка нового резного иконостаса в главном приделе, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

В связи с этим в храме совершен благодарственный молебен с чтением акафиста «Слава Богу за всё». Богослужение возглавил настоятель храма иерей Геннадий Быков.

Ранее сообщалось, что приход храма Ксении Петербургской в Пскове приглашает на обучение церковному пению.