В храме Воскресения Христова в Пскове установлен новый иконостас
В храме Воскресения Христова (со Стадища) в Пскове завершена установка нового резного иконостаса в главном приделе, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
В связи с этим в храме совершен благодарственный молебен с чтением акафиста «Слава Богу за всё». Богослужение возглавил настоятель храма иерей Геннадий Быков.
Ранее сообщалось, что приход храма Ксении Петербургской в Пскове приглашает на обучение церковному пению.
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