Себежские леса удивили грибников урожаем рыжиков
Богатым урожаем рыжиков похвасталась жительница Себежского района. Фотографии Елена Тарасова прислала в редакцию газеты «Призыв», о чём ПАИ сообщили в редакции издания.
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Фото: газета «Призыв» / Елена Тарасова
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Фото: газета «Призыв» / Елена Тарасова
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Фото: газета «Призыв» / Елена Тарасова
«У кого-то охота на белые, а у меня – на рыжие», – подписала она фотографии.
Себежский район традиционно остаётся одним из самых урожайных мест Псковской области для любителей тихой охоты. В разное время здесь находили ризопогон, похожий на белый трюфель, ежовик коралловидный, который Елена Тарасова обнаружила на старом дереве, а также «чёрные лисички», оказавшиеся вороночником рожковидным.