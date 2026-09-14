Себежские леса удивили грибников урожаем рыжиков

11:01, 14 сентября 2026, ПАИ

Богатым урожаем рыжиков похвасталась жительница Себежского района. Фотографии Елена Тарасова прислала в редакцию газеты «Призыв», о чём ПАИ сообщили в редакции издания.



Фото: газета «Призыв» / Елена Тарасова



Фото: газета «Призыв» / Елена Тарасова



Фото: газета «Призыв» / Елена Тарасова





«У кого-то охота на белые, а у меня – на рыжие», – подписала она фотографии.

Себежский район традиционно остаётся одним из самых урожайных мест Псковской области для любителей тихой охоты. В разное время здесь находили ризопогон, похожий на белый трюфель, ежовик коралловидный, который Елена Тарасова обнаружила на старом дереве, а также «чёрные лисички», оказавшиеся вороночником рожковидным.