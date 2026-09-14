Часть Локни осталась без воды из-за аварии
Подачу воды временно прекратили на нескольких улицах Локни и в деревне Кладовицы. Отключение связано с прорывом водопровода, пишет газета «Восход».
Без водоснабжения остаются жители улиц Победы, Старобазарной, Чайковского, Комсомольской (частично) и Лесной, а также деревни Кладовицы.
Восстановить подачу воды планируется до 17:00.
При этом в ходе ремонтных работ зона отключения может быть расширена. Подача воды также может временно отсутствовать или осуществляться со сниженным давлением на других прилегающих улицах.
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