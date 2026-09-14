Фиктивный брак не решит миграционные вопросы без последствий – минюст Псковской области

10:38, 14 сентября 2026, ПАИ

Заключение брака без намерения создать семью может повлечь серьезные правовые последствия, предупреждают в министерстве юстиции Псковской области.

Фиктивный брак используется в том числе для решения миграционных и финансовых вопросов, однако государство продолжает пресекать подобные схемы.

В частности, ужесточились правила легализации иностранных граждан через брак. Согласно статье 6 федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», для получения разрешения на временное проживание вне квоты брак с гражданином России должен длиться не менее трех лет на день обращения.

Исключение предусмотрено для супругов, у которых есть общий ребенок, рожденный или усыновленный в этом браке. При доказанной фиктивности брака миграционный статус иностранного гражданина может быть аннулирован. Кроме того, ему может грозить выдворение из России и последующий запрет на въезд.

Отдельные риски связаны с попытками получить через фиктивный брак меры государственной поддержки, в том числе крупные выплаты и страховые суммы, предусмотренные для семей участников СВО. Такие действия следственные органы и суды могут квалифицировать как мошенничество по статье 159 УК РФ. Полученные таким способом средства подлежат возврату государству, а виновным может грозить лишение свободы.

Ответственность предусмотрена и для организаторов подобных схем. Граждане, которые за деньги подбирают фиктивных супругов для иностранных граждан, могут быть привлечены к ответственности по статье 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции. Если преступление совершено организованной группой, наказание может достигать 15 лет лишения свободы.

При рассмотрении дел о фиктивности брака суд оценивает совокупность доказательств. В их числе могут быть отсутствие совместного быта, раздельные бюджеты, показания родственников и соседей. Также по ходатайству сторон могут быть истребованы банковские выписки, сведения о перемещениях и переписка супругов.

В частности, обсуждение в мессенджерах стоимости фиктивного брака может стать доказательством того, что супруги преследовали корыстные цели и не намеревались создавать семью.

Таким образом, попытка использовать брак для получения миграционных преимуществ или государственных выплат может привести не к предполагаемой выгоде, а к аннулированию статуса, возврату денег, выдворению и уголовной ответственности.