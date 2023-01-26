Центр детского чтения продолжат модернизировать в Пскове

14:06, 26 января 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин посетил Центр детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове, который планируют открыть 27 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

В библиотеке глава города ознакомился с планами по модернизации учреждения в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В 2023 году из федерального бюджета библиотека получит 5 млн рублей на модернизацию. Из них:

- Расходы на текущий ремонт - 1 203 907, 20 руб.

- Расходы на комплектование - 907 880 руб. (5% новых поступлений от общего объёма фонда).

- Расходы на приобретение многофункциональной мебели - 1 299 312, 80 руб.

- Приобретение новой компьютерной и мультимедийной техники - 1 445 000 руб.

- Расходы на профессиональное обучение - 143 900 руб.

Борис Елкин также пообещал помочь с ремонтом крыльца, вентиляцией и покупкой штор. На это средств в рамках нацпроекта не выделено.

В будущем в обновленной библиотеке появятся сенсорная комната, территория графического романа и стена эмоций.