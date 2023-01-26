Выставка живописи «Дорогами Пушкина» открылась в Пскове

13:07, 26 января 2023, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова открыли выставку «Дорогами Пушкина», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

В экспозицию вошли 17 портретов работы псковского живописца, графика и дизайнера Сергея Руднева. Открывает портретный ряд сам Пушкин, кроме него, в галерее представлены легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, реставратор и искусствовед С. В. Ямщиков, архитектор Ю. П. Спегальский, художники В. М. Звонцов, П. П. Оссовский, С. Н. Репин, В. В. Лысюк, литератор В. Я. Курбатов, режиссёр Д. Д. Месхиев, другие. Венчает эту череду изображение митрополита Псковского и Порховского, действующего главы Псковской митрополии.

Подготовил выставку Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

«Люди, чьи лица мы видим на картинах Сергея Руднева, наши современники и те, кто ещё совсем недавно жил рядом, — неоценимый «золотой запас» Псковской земли. Глядя на них, ты видишь перед собой примеры, которым обязательно нужно следовать», - подчеркнул директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.

Он поблагодарил художника за согласие продать выставку в фонды Пушкинского заповедника «…с тем, чтобы музей мог показывать её в разных местах, где псковские имена должны звучать».

Вернисаж собрал большую, в том числе и молодёжную, студенческую аудиторию, отметили в музее. Также среди тех, кто пришёл познакомиться с экспозицией, поздравить и поблагодарить автора, во множестве были и его коллеги-художники во главе с руководителем псковского отделения СХ РФ Виктором Лысюком.

Планируется, что выставка «Дорогами Пушкина» будет открыта в Псковской областной научной библиотеке до 7 февраля. Вход в экспозицию свободный.