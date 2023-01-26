Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка живописи «Дорогами Пушкина» открылась в Пскове

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова открыли выставку «Дорогами Пушкина», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

В экспозицию вошли 17 портретов работы псковского живописца, графика и дизайнера Сергея Руднева. Открывает портретный ряд сам Пушкин, кроме него, в галерее представлены легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, реставратор и искусствовед С. В. Ямщиков, архитектор Ю. П. Спегальский, художники В. М. Звонцов, П. П. Оссовский, С. Н. Репин, В. В. Лысюк, литератор В. Я. Курбатов, режиссёр Д. Д. Месхиев, другие. Венчает эту череду изображение митрополита Псковского и Порховского, действующего главы Псковской митрополии.

Подготовил выставку Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Люди, чьи лица мы видим на картинах Сергея Руднева, наши современники и те, кто ещё совсем недавно жил рядом, — неоценимый «золотой запас» Псковской земли. Глядя на них, ты видишь перед собой примеры, которым обязательно нужно следовать», - подчеркнул директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.

Он поблагодарил художника за согласие продать выставку в фонды Пушкинского заповедника «…с тем, чтобы музей мог показывать её в разных местах, где псковские имена должны звучать».

Вернисаж собрал большую, в том числе и молодёжную, студенческую аудиторию, отметили в музее. Также среди тех, кто пришёл познакомиться с экспозицией, поздравить и поблагодарить автора, во множестве были и его коллеги-художники во главе с руководителем псковского отделения СХ РФ Виктором Лысюком.

Планируется, что выставка «Дорогами Пушкина» будет открыта в Псковской областной научной библиотеке до 7 февраля. Вход в экспозицию свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

Премьерный спектакль «Кот в сапогах» покажут в Псковском театре кукол
26 января 2023

Коллекцию сувениров по мотивам полотен картинной галереи выпустил псковский музей
26 января 2023

Директор Псковского театра кукол рассказала о своём актёрском опыте
26 января 2023

Центр детского чтения продолжат модернизировать в Пскове
26 января 2023

Проект «Детская филармония» обсуждают в медиацентре ПАИ
26 января 2023

Спектакли Псковского театра кукол обсудят на «Серебряном дожде»
25 января 2023

Роман «Как закалялась сталь» вернут в школьную программу
25 января 2023

Псковский театр кукол стал участником программы «Большие гастроли»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...