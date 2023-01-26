Согласовывать строительство ФАПов с главами районов призвал Александр Котов

13:50, 26 января 2023, ПАИ

Согласовывать строительство новых ФАПов в регионе с главами районов и волостей призвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. На этом он акцентировал внимание в рамках парламентского часа 26 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«По поводу согласования мест для строительства ФАПов: не согласовывают эти места ни с главами районов, ни с главами волостей», - сказал Александр Котов. При этом, по его словам, такие вопросы без их [глав районов и волостей. - Прим. ред.] ведома решать нельзя.

«Большие средства направляются на модернизацию здравоохранения в целом. Но не всё обусловлено только финансами, многие вопросы можно решить организационным путём, но этого, к сожалению, не наблюдается», - сказал Александр Котов.

Он также заметил, что шкафы для лекарств, холодильники и компьютеры во многих ФАПах просто стоят мёртвым грузом в упаковках, и подчеркнул, что не должно быть таких случаев, когда построенный и оснащенный ФАП закрыт и не используется. «Это вызывает справедливое возмущение людей. В таких пунктах можно организовать выездной прием хотя бы раз в неделю, иначе грош цена работе всего этого первичного звена здравоохранения», - сказал спикер регионального парламента.