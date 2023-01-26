До +2 градусов ожидается в Псковской области 27 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 27 января, сообщает Псковский гидрометцентр.
Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. День на севере области пройдёт без существенных осадков.
На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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