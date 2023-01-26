До +2 градусов ожидается в Псковской области 27 января

13:39, 26 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 27 января, сообщает Псковский гидрометцентр.

Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. День на севере области пройдёт без существенных осадков.

На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.