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Общество

Псковичам разрешили тратить весь региональный маткапитал на газовое оборудование

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Возможность использовать все средства регионального материнского капитала на покупку газового оборудования в рамках проведения социальной газификации прописали в региональном законодательстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На январской сессии депутаты областного Собрания по предложению губернатора увеличили с 70 до 100 тысяч рублей сумму, которую многодетная семья по своему усмотрению может использовать на компенсацию понесённых затрат на технологическое присоединение газового оборудования к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка, на котором расположено домовладение.

Изначально сумма маткапитала, которая могла быть направлена на приобретение газового котла, плиты, водонагревателя и прибора учёта газа, ограничивалась 40 тысячами рублей, потом была увеличена до 70 тысяч.

На конец января 2023 года за данной мерой социальной поддержки обратились 12 многодетных семей. Потенциально правом использовать региональный материнский капитал на газификацию обладают 395 многодетных граждан, проживающих в частном секторе. 

На реализацию закона «О региональном материнском капитале» в 2023 году предусмотрено более 113 млн рублей. Компенсация затрат на газовое оборудование будет осуществляться за счёт этих средств.

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