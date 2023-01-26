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Культура

Два коллектива создатут на базе Детской филармонии Псковской области

Два коллектива планируют создать на базе Детской филармонии Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

По его словам, планируется создать детский оркестр русских народных инструментов и детский камерный оркестр. Сергей Жаворонок отметил, что эти два коллектива подразумевается сделать некими спутниками при профессиональных взрослых коллективах: ансамбле русской музыки «Псков» и симфоническом оркестре. Кроме того, детские коллективы будут усиливать студентами колледжа искусств. 

Дирижером детского оркестра русских народных инструментов назначили солиста-инструменталиста высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлию Баранчикову, а дирижером детского камерного оркестра - артиста Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрия Жданова.

Директор филармонии добавил, что в оркестр народных инструментов. будут набирать порядка 60 детей, а в камерный оркестр планируется искать порядка 40. «Мы будем отталкиваться от реалий: сколько детей в области есть и сколько мы сможем собрать», – уточнил он.

Сергей Жаворонок подчеркнул, что в дальнейшем количество коллективов планируют увеличить. «В перспективе мы точно будет пытаться учредить хоровой коллектив, эстрадный, джазовый. Может быть и хореографический. Будем работать в различных направлениях. Детская филармония - это площадка для реализации творческого потенциала молодёжи», – пояснил спикер. 

Напомним, проект «Детская филармония» будет реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств. Его главной целью является развитие кадрового потенциала региона в сфере культуры.

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