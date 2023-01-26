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Культура

Около 150 детей в Псковской области обучаются игре на баяне

Около 150 детей в Псковской области обучаются игре на баяне. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 января сообщила заведующая Центром непрерывного образования в сфере культуры и образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анжелика Романюк.

По её словам, в Псковской области довольно много детей, обучающихся игре на народных инструментах. На данный момент этому обучают около 20 школ.

Так, в регионе около ста детей обучаются игре на аккордеоне, более 60 – игре на домре. Еще 45 ребят занимаются по классу балалайки. «Кроме того, у нас есть гусли, активно представлены гитара и даже есть гармонь и ударные», – сообщила она.

Анжелика Романюк также напомнила, что на данный момент в регионе работают 34 детских школы искусств. Единственное в этой сфере учреждение, в котором можно получить среднее профессиональное образование, – это Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. «Именно поэтому площадкой для репетиций коллективов выбран областной колледж искусств», – пояснила она. 

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