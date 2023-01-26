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Общество

Увидеть подлинную обстановку квартиры Юрия Спегальского могут псковичи

На сборную экскурсию по мемориальному музею-квартире Юрия Спегальского приглашает Псковский музей-заповедник 28 января в 13:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музяе-заповедника

«Юрий Спегальский  — исследователь средневекового зодчества, архитектор-реставратор, создатель Псковских реставрационных мастерских, художник и мастер декоративно-прикладного искусства, много потрудившегося во славу города Пскова», — отметили в учреждении. 

Гостям предлагают увидеть подлинную обстановку квартиры мастера, его рабочие инструменты, чертежи и макеты, узнать о памятниках архитектуры, в реставрации и изучении которых принимал непосредственное участие Юрий Спегальский, а также «проникнуться духом человека, отдавшего всего себя ради любимого города».

В музее-квартире на данный момент также работает выставка «Четыре золотые буквы «С». Золотой век псковской реставрации», посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, в числе которых был и Юрий Павлович.

Экскурсия пройдет в квартире, которая находится на Октябрьском проспекте, 14. 

Билеты можно приобрести на сайте Псковского музея-заповедника. Обязательна предварительная запись по телефонам: +78112663311, +78112728695.

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