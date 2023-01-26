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Общество

Псковская дивизия получила бронированный автомобиль «Тигр»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель обрастного Собрания депутатов Александр Котов по просьбе комдива передали 76-й десантно-штурмовой дивизии многоцелевой бронированный автомобиль «Тигр». Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.  

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Также он отметил, что на передовую отправлена очередная партия гуманитарного груза.

«Мы сегодня передаем в дивизию бронеавтомобиль «Тигр» по просьбе вашего комдива. Все обращения, которые приходят, мы стараемся оперативно отрабатывать: и машины скорой помощи, и рации, и квадрокоптеры. Ну, собственно, все, что необходимо на передовой. Знаю, что среди вас есть те, кто готов подписать контракт. Ребята сейчас там, на передовой, успешно выполняют боевые задачи, поэтому, если кто-то там окажется тоже, имейте в виду, что через своих непосредственных командиров, через командира дивизии оперативно можно все просьбы, обращения передавать, в том числе и личного характера, мы тоже будем максимально оперативно их отрабатывать», - обратился Михаил Ведерников к военнослужащим. 

Врио командира 76-й дивизии Михаил Ткачев выразил благодарность губернатору, правительству, областному Собранию депутатов и всем жителям региона за внимание и поддержку. По его словам, помощь военнослужащим, мобилизованным и их семьям в Псковской области организована на системной основе.

Отметим, российский многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости «Тигр» предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Машина отличается высокой проходимостью, маневренностью, комфортом и безопасностью. Пассажиры «Тигра» могут вести одновременный стрелковый бой благодаря расположенным по периметру бойницам. Одним из главных преимуществ бронеавтомобиля является его высокая ремонтопригодность даже в полевых условиях.

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