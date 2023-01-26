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Игорь Дитрих прокомментировал ситуацию с ФАПами в регионе

Ситуацию с модернизацией первичного здравоохранения и строительством ФАПов в регионе прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, хирург Игорь Дитрих.

«Замечательно, что сегодня был вынесен на рассмотрение вопрос по здравоохранению. В целом проблемы здравоохранения, конечно, огромные. Каждый житель Псковской области в принципе об этом знает и может сказать. Хотелось бы отметить, что Правительство РФ и правительство Псковской области уделяют здравоохранению большое внимание. Губернатор прилагает огромные силы для привлечения дополнительных средств в бюджет области», - обратил внимание Игорь Дитрих и указал на социально ориентированный характер бюджета Псковской области.

Однако, по его словам, проблема с ФАПами в регионе затянулась. «Она аналогична вопросу догазификации, который мы уже трижды разбирали: вроде бы и финансовые средства есть, и модули закуплены, но все время находятся «объективные» причины, чтобы это растянулось аж на три года», - заметил депутат.

Он добавил, что областное Собрание готово работать и помогать в решении этой проблемы. «И думаю, мы уже этот вопрос обозначили очень публично, - сказал Игорь Дитрих, имея в виду сегодняшнеее обсуждение на парламентском часе. -  И думаю, что нас услышали и исполнительная власть, и те подрядные организации, которые должны это обеспечить. Они видят, что мы данный вопрос теперь не упустим, будем отслеживать, если нужно будем говорить об этом и на следующих парламентских часах. И, как мы видим, иногда это может закончиться не просто принятием к сведению, а написанием определенного постановления с информацией и в правительство, и в министерство здравоохранения. Хотелось бы, чтобы до этого не доходило».

По его словам, на реализацию программ модернизации первичного звена здравоохранения сегодня направляется достаточно средств. «Деньги последние годы вливаются в здравоохранение Псковской области как из федерального, так и из местного бюджета, огромные. Мы таких средств никогда не видели. Но, к сожалению, если не слушать доклады, а разговаривать с пациентами, гражданами, они все-таки высказывают мысль о том, что эти денежные средства не всегда превращаются в доступность медицины и качество», - заключил вице-спикер.

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