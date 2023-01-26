Коллекцию сувениров по мотивам полотен картинной галереи выпустил псковский музей

15:12, 26 января 2023, ПАИ

Новую коллекцию сувениров по мотивам полотен картинной галереи выпустил Псковский музей-заповедник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

«Любимые сюжеты из псковской коллекции теперь могут стать вашими постоянными спутниками», - отметили в музее.

«Сумка-шопер с портретом торопчанки или проникновенным взглядом олонецкого деда, блокнот с одной из самых востребованных картин Шагала, платок, воспроизводящий полотно непревзойденного мариниста Айвазовского, – эти аксессуары дополнят ваш образ и сделают его уникальным и неповторимым», - уверены в музее.

Есть и классические сувениры: магниты, открытки и значки - мелочи, которые можно сохранить на память о путешествии или отправить своим близким как приглашение на встречу с Псковом и к знакомству с собранием картинной галереи.

Приобрести сувениры из новой коллекции можно в кассе главного здания и других объектов Псковского музея-заповедника.