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Культура

Псковичи активно раскупают билеты на спектакли театра кукол

Псковичи активно раскупают билеты на спектакли театра кукол, сообщила директор учреждения Татьяна Ааб в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Уважаемые зрители, если вы нас слышите, я еще раз скажу такую фразу: билеты на февраль больше чем наполовину уже проданы», - обратилась к посетителям театра Татьяна Ааб.

Также она рассказала, что такое количество спектаклей, как в эту новогоднюю кампанию, театр не ставил никогда. «Наши артисты играли по четыре спектакля в день, что очень сложно, в первую очередь, для голосовых связок, во-вторых, это сложно физически», - рассказала гостья студии.

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