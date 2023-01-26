Псковичи активно раскупают билеты на спектакли театра кукол

17:08, 26 января 2023, ПАИ

Псковичи активно раскупают билеты на спектакли театра кукол, сообщила директор учреждения Татьяна Ааб в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Уважаемые зрители, если вы нас слышите, я еще раз скажу такую фразу: билеты на февраль больше чем наполовину уже проданы», - обратилась к посетителям театра Татьяна Ааб.

Также она рассказала, что такое количество спектаклей, как в эту новогоднюю кампанию, театр не ставил никогда. «Наши артисты играли по четыре спектакля в день, что очень сложно, в первую очередь, для голосовых связок, во-вторых, это сложно физически», - рассказала гостья студии.