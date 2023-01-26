Глава Себежского района встретился с семьями мобилизованных

16:30, 26 января 2023, ПАИ

Встреча главы Себежского района Леонида Курсенкова с семьями мобилизованных состоялась в Идрице 26 января. Об этом сообщает газета «Призыв».

Члены семей мобилизованных смогли рассказать о своих проблемах и обратиться за помощью в решении вопросов, связанных в том числе с получением медуслуг и выплат. Их рассмотрением занимается специальная рабочая группа, члены которой присутствовали на встрече.

Также в разговоре приняли участие представители здравоохранения, администраций посёлка Идрица и Красноармейской волости.

В ходе встречи отмечалось, что по поводу расчистки дорог от снега и обеспечения дровами на зиму семьи мобилизованных могут в любое время обращаться к главам поселений. Также сообщалось, что все предусмотренные льготы предоставляются своевременно, посылки военнослужащим в зону СВО доставляются адресно.

По вопросам здравоохранения семьям предложили в индивидуальном порядке обратиться к врачу Ольге Николашиной и главврачу Себежской районной больницы Алексею Прокофьеву.