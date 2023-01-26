Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Себежского района встретился с семьями мобилизованных

Встреча главы Себежского района Леонида Курсенкова с семьями мобилизованных состоялась в Идрице 26 января. Об этом сообщает газета «Призыв».

Члены семей мобилизованных смогли рассказать о своих проблемах и обратиться за помощью в решении вопросов, связанных в том числе с получением медуслуг и выплат. Их рассмотрением занимается специальная рабочая группа, члены которой присутствовали на встрече.

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Также в разговоре приняли участие представители здравоохранения, администраций посёлка Идрица и Красноармейской волости.

В ходе встречи отмечалось, что по поводу расчистки дорог от снега и обеспечения дровами на зиму семьи мобилизованных могут в любое время обращаться к главам поселений. Также сообщалось, что все предусмотренные льготы предоставляются своевременно, посылки военнослужащим в зону СВО доставляются адресно.

По вопросам здравоохранения семьям предложили в индивидуальном порядке обратиться к врачу Ольге Николашиной и главврачу Себежской районной больницы Алексею Прокофьеву. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

В России опробуют систему, не позволяющую продавать «просрочку»
26 января 2023

Студенты сыграли в «Мафию» с артистами Псковского драмтеатра
26 января 2023

В России работают над новым профстандартом для педагогов
26 января 2023

Свиной грипп распространяется в Псковской области
26 января 2023

Как развиваются IT-технологии в условиях санкций, рассказали в Ростелекоме
26 января 2023

Ленинградская, новгородская и псковская общественные палаты подписали соглашение
26 января 2023

Концерт в поддержку военнослужащих пройдёт в Великих Луках
26 января 2023

В Совете при президенте отметили важность повышения статуса педагога

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...